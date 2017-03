La ponctualité des trains en légère hausse au cours du mois de janvier

La ponctualité sur le réseau ferroviaire belge s’est établie à 90,7% au cours du mois de janvier, indiquent la SNCB et Infrabel dans un communiqué commun mercredi. Il s’agit d’une légère amélioration (+0,8%) par rapport à janvier 2016. Le nombre de trains supprimés a lui chuté de 79%.

La ponctualité pendant l’heure de pointe matinale connaît une amélioration légèrement plus sensible, puisqu’elle passe de 84% en janvier 2016 à 87,3% pour le premier mois de cette année. Un train est considéré comme ponctuel s’il arrive à l’heure ou avec un retard de moins de six minutes.

En comparant les taux des grandes lignes, il s’avère que la ligne Bruxelles Midi-Luxembourg est la plus problématique, avec un taux de ponctualité de 80,9%, alors qu’il s’élève à 94,1% sur la relation Anvers Central-Poperinge/Lille Flandres.

Pour ce qui concerne les lignes desservant la capitale, la moins ponctuelle est celle menant à Courtrai (84,7%), tandis que la plus performante est Bruxelles-Gand (93,8%).

Le nombre de trains supprimés a lui chuté de 79%, passant de 6.039 en janvier 2016 à 1.286 un an plus tard. En 2016, les syndicats avaient mené une grève les 6 et 7 janvier, résultant en la suppression de 5.053 trains.