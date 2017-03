Le magazine Gala y va de son commentaire raciste: «Ce n'était pourtant pas mardi gras».

La reine Elizabeth recevait le Haut-commissaire du Swaziland et son épouse. Ces derniers portaient une tenue traditionnelle de leur pays. Ce qui a valu un commentaire pour le moins étroit d’esprit de la part de Gala. S’exclamant : « Un peu de tenue ! » Et ajoutant : « Ce n’était pourtant pas mardi gras », parmi d’autres commentaires.

Des lecteurs du magazine ne se sont pas privés de rappeler à l’ordre la publication, faisant notamment remarquer qu’une tenue traditionnelle, ce n’est pas un déguisement de mardi gras.

L’animatrice Valérie Damidot fait partie des gens qui se sont insurgés contre ce qu’elle appelle « le bon petit racisme ordinaire ».

Gala a présenté ses excuses.

Oui, bonjour @GALAfr , c'est "osé" et digne de "mardi gras" que de porter des tenues traditionnelles quand on vient du Swaziland ? #fatigue pic.twitter.com/sGKp3R0AEd

@GALAfr @JulienMsln Et personne n'a relu le texte genre:

" Hum dis, c'est quand même un peu raciste non ?"

"Ah non, j'ai pas écrit Bamboula"

"Ah oui lolilol"