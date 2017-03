Luc Trullemans l'annonce: le début du week-end sera ensoleillé

Une perturbation pluvieuse traînera encore ce jeudi sur nos régions mais dans un air doux où les températures atteindront 11 à 14° en plaine et à la mer et oscilleront entre 9 et 11° sur la Haute Ardenne.

Une cellule anticyclonique se développera en même temps sur le sud-ouest de la France et se déplacera progressivement vers notre pays nous amenant graduellement un temps calme mais propice à la formation de stratus bas et de brouillards qui se lèveront lentement vendredi matin. Les minima en fin de nuit seront de l’ordre de 3 à 4° sur l’ouest du pays et entre 2 et 0° dans l’est avec dans certaines vallées ardennaises le possibilité de relever des valeurs entre 0 et -2°.

Après la dissipation de la grisaille matinale , le soleil fera remonter les températures entre 9° dans les Hautes Fagnes et 13° localement en plaine. Pour le début du week-end prochain, il fera encore sec avec des périodes ensoleillées mais le ciel se voilera de plus en plus à la mer et sur les Flandres tout comme sur le Hainaut occidental. La douceur restera de mise avec des maximales de 12 à 14° en plaine .

Dans le courant de la journée de dimanche le ciel se couvrira partout à l’approche d’un front pluvieux associé à une dépression qui se déplacera de l’Angleterre vers le sud-est de la France et qui arrosera nos régions dans le courant de la journée. Les températures accuseront une baisse de 2 à 4° pour ne plus dépasser 10 à 11° en plaine et 7° sur les hauteurs ardennaises.

Pour le début de la semaine prochaine, nous nous attendons à l’arrivée d’une dorsale anticyclonique d’abord sur les îles britanniques et ensuite sur nos régions. Les conditions redeviendront moins humides avec de plus en plus d’éclaircies mais dans un air assez frais où les minima nocturnes descendront entre 1 et 4° sur la moitié ouest du pays et entre 1 et -2° sur la moitié est. Durant la journée nous noterons des valeurs thermiques proches des normales de saison, c’est-à-dire 8 à 11° en plaine et 5 à 8° sur le relief ardennais.

Selon les dernières données de nouvelles pluies associées à des perturbations océaniques pourraient nous atteindre mercredi ou jeudi prochain (à confirmer !)

Luc Trullemans