Le centre commercial Rive Gauche ouvre ses portes: Emilie Dupuis et Paul Magnette inaugurent le complexe devant des centaines de Carolos (vidéos)

Ce jeudi, le centre-ville de Charleroi vibre au rythme de l’inauguration du nouveau centre commercial Rive Gauche, symbole du renouveau de la cité carolorégienne. « L’aboutissement d’un chantier titanesque et d’un processus plus global de dix ans », rappelle le bourgmestre Paul Magnette, présent ce jeudi matin pour inaugurer le complexe.

Dès 9h00, le nouveau centre commercial qui propose plus de 80 boutiques a ainsi été inauguré avec un petit-déjeuner urbain et un buffet pour les commerçants aux alentours, qui participeront également aux quatre jours de fête prévus pour fêter cette grande ouverture dans la Ville basse. Les portes seront par contre ouvertes au grand public à 10h00, pour une longue journée de shopping.

Emilie Dupuis, animatrice sur RTL-TVi, le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette, l’échevin du Commerce Philippe Van Cauwenberghe et l’échevin des Travaux Eric Goffart ont notamment réalisé des discours devant le nouveau bâtiment flambant neuf, vantant le renouveau de Charleroi et de la Ville basse, notamment. « C’est sans doute le complexe commercial le plus ouvert sur la ville, notamment via cette grande baie vitrée », lance ainsi le bourgmestre, heureux de « rendre de la vitalité » à cette cité carolorégienne.

Les festivités ne s’arrêtent toutefois pas là : un spectacle son et lumière est prévu sur la façade du bâtiment vers 19h00 avant un DJ set sur la Place Verte jusque 21h00. Et si vous n’avez pas le temps de profiter du nouveau centre ce jeudi, sachez que de nombreuses animations auront lieu au sein de Rive Gauche et dans les rues aux alentours jusque dimanche, avec une ouverture exceptionnelle des magasins ce dimanche, notamment dans les rues aux alentours du nouveau centre commercial carolo.

