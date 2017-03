André Gilles annonce qu'il quitte la politique et Publifin, et nie avoir été présent chez Nethys le 22 février

Embourbé dans le scandale Publifin, le président du conseil provincial de Liège et ancien président de l’intercommunale Publifin André Gilles (PS) a annoncé via les réseaux sociaux qu’il compte démissionner de son poste le 31 mars prochain.

Dans une longue publication dévoilée sur Facebook, le député-président de la Province de Liège André Gilles a annoncé son intention de démissionner de ce poste qu’il occupe depuis 2006 et de ce conseil de la province de Liège où il siège depuis 1987. L’ancien échevin sérésien, ancien président du conseil d’administration de l’intercommunale Publifin, s’est ainsi défendu sur les intérêts de la société liégeoise et son rôle au sein de cette intercommunale. « La pression médiatique est devenue telle qu’il a fallu que je m’interroge sur ce qu’il convient de faire en ayant pour seule préoccupation l’intérêt de l’intercommunale », affirme-t-il par voie de communiqué. « Il est légitime de s’interroger sur le fonctionnement et les objectifs poursuivis par une intercommunale mais il faut que les réponses puissent être écoutées et entendues, que le cas échéant sur tel ou tel point des évolutions puissent être décidées. »

André Gilles, accusé d’avoir gagné plusieurs milliers d’euros grâce aux comités de secteurs de l’intercommunale et favorisé leur fonctionnement, affirme désormais qu’on s’attaque « aux Provinces » : « Ce qui m’est insupportable, c’est de voir, non seulement le Parti socialiste, mais aussi la Province de Liège, celle dont les liégeois peuvent être très fiers, atteints par les attaques qui me visent », lance l’homme fort du PS liégeois, qui décide donc de quitter ses « responsabilités provinciales, non pas parce que M. Crucke ou qui que ce soit me le demande, ni parce que mon Parti me le demande, car il ne me le demande pas, mais bien librement de mon propre chef et la tête haute. Mon poste de Député-provincial - Président sera libéré le 31 mars 2017, après avoir mené à bien l’Assemblée générale de Publifin du 30 mars, dont la Province de Liège est, rappelons-le, l’actionnaire majoritaire ».

André Gilles s’est également défendu par rapport aux dernières révélations de la justice liégeois concernant des possibles falsifications et suppressions de documents de l’intercommunale, le 22 février dernier, au siège de Nethys, rue de Louvrex, à Liège. « Je n’ai pas mis le pied au siège de la société le 22 février (toujours cloué au lit) », explique-t-il. « Je n’ai jamais, le 22 février ou à tout autre moment, fait réaliser un quelconque document demandé par la commission d’enquête qui n’existait pas ; Je n’ai jamais demandé que soit soustrait quelque document que ce soit hors du siège de la société ni ailleurs ».

André Gilles est entendu ce jeudi, à 14h00, par la commission d’enquête sur l’affaire Publifin.

