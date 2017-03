Suivez l'Europa League en direct : Anderlecht défie l'APOEL Nicosie à Chypre (19h), La Gantoise reçoit Genk (21h05)

Jeudi, trois clubs belges vont prendre part aux huitièmes de finale de l’Europa League, une première. Aucun autre pays n’a fait aussi bien cette saison. A 19h00, Anderlecht affrontera l’Apoel Nicosie tandis qu’à 21h05, La Gantoise et Genk se retrouveront face à face.

Voici deux semaines, à Saint-Pétersbourg, Anderlecht a arraché de justesse sa qualification pour les huitièmes de finale. Vainqueurs à l’aller (2-0), les Bruxellois étaient menés 3-0 quand, dans les arrêts de jeu, le Suédois Isaac Kiese Thelin a inscrit le but de la délivrance (3-1).

Sur le papier, Anderlecth a tiré un adversaire à sa portée avec l’APOEL Nicosie d’Igor De Camargo (ex-Genk et Standard) et du gardien réserve Urko Pardo, qui a passé dix ans chez les jeunes du Sporting. Il ne faut toutefois pas sous-estimer des Chypriotes, qui ont terminé en tête de la poule B avant de sortir l’Athletic Bilbao en seizièmes.

La composition d’Anderlecht : Rubén, Appiah, Spajic, Nuytinck, Najar, Dendoncker, Tielemans, Chipciu, Stanciu, Hanni, Teodorczyk.

Remplaçants : Boeckx, Deschacht, Obradovic, Bruno, Capel, Acheampong, Kiese Thelin.

Duel belgo-belge entre Gand et Genk

Le tirage au sort a mis Gand et Genk côte à côte. Ce n’est pas la première fois que deux équipes belges se livrent un duel en coupe d’Europe. En 1988-1989, le FC Malines et Anderlecht s’étaient affrontés en huitièmes de finale de l’ex-Coupe des Coupes. Tenant du titre, le club malinois s’était qualifié.

Au tour précédent, Gand a éliminé un club du top: Tottenham. Après s’être imposés à l’aller (1-0), les Gantois ont arraché un partage au terme d’un match acharné, qui a vu l’arbitre sortir dix cartes jaunes et une rouge (2-2). C’est sur ce même score (2-2) que Genk a terminé le match aller à Astra Giurgiu. Au retour, les Limbourgeois ont assuré face aux Roumains (1-0).

Ce duel est aussi surprenant dans la mesure où les deux équipes ne sont pas assurées de participer aux play-offs 1: La Gantoise est septième et Genk huitième. Dimanche, à l’occasion de la dernière journée de la saison régulière, les Buffalos reçoivent Malines (5e) et Genk se rend à Westerlo (15e), qui doit assurer son maintien.

Fellaini se déplace en Russie

Rayon Diables rouges, Marouane Fellaini et Manchester United se déplacent au FK Rostov (19h00). A 21h05, Théo Bongonda et le Celta Vigo reçoivent Krasnodar tandis que l’AS Rome de Radja Nainggolan et Thomas Vermaelen se déplace à Lyon. Enfin, le Mönchengladbach de Thorgan Hazard a pour adversaire un autre club de Bundesliga, Schalke 04.

Les matchs retour auront lieu la semaine suivante, le jeudi 16 mars.