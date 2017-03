Emmanuel Macron à l'attaque contre François Fillon, «le triste candidat de la droite»

«Ne pensez pas que le triste candidat de la droite, qui marie les réactionnaires et les opportunistes, puisse construire quoi que ce soit», a lancé le candidat d’En Marche!, lors d’un meeting à Talence (Gironde), en proche banlieue bordelaise. Sur les terres d’Alain Juppé, où il est venu en quête de voix d’électeurs de centre-droit déboussolés par l’affaire Fillon, l’ancien ministre de l’Economie a décoché ses flèches les plus acérées vers le candidat de la droite devant plus de 2.000 personnes.

Pour le candidat d’En Marche! et ancien secrétaire général adjoint de l’Elysée, les soutiens de M. Fillon fileraient «au moindre coup de vent» lors du prochain quinquennat.

«Les 15 derniers jours ont suffi à vous montrer une chose: ils ne partagent plus les mêmes valeurs, ils n’ont plus le même projet, le moindre coup de vent fait filer tout le monde... Et ils reviennent dès après, quand l’intérêt est là et chante ses promesses», a attaqué M. Macron, en allusion aux lâchages et aux revirements de plusieurs élus de droite sur la candidature de M. Fillon.

« Ils ne construiront rien »

«Ils ne construiront rien, parce que des coups de vent nous en aurons dans les cinq années à venir. Il faudra savoir résister, et vous avez déjà la liste de toutes celles et de ceux qui se déroutent», a encore ironisé l’ancien banquier d’affaires devant ses partisans.

M. Macron s’en est aussi pris à ses rivaux du PS Benoît Hamon et du FN Marine Le Pen, se posant lui-même en candidat «garant» du «renouvellement, de l’alternance et du rassemblement». «Ne croyez pas une seule seconde que le candidat d’une gauche qui se déchire, qui chaque jour subit des hémorragies pourra constituer» une majorité en mesure de gouverner, a lancé cet ex-ministre.

«Ne pensez pas une seule seconde que la candidate du Front national, qui ne représente qu’une partie de la France (...) qui joue sur la haine et les peurs, puisse une seule seconde construire une vraie majorité qui permettra de gouverner», a-t-il ajouté.