Paul Furlan sur Publifin: «L'entreprise s'est cancérisée de l'intérieur»

«L’entreprise s’est cancérisée de l’intérieur. Il y a eu un estompement de la norme», a déclaré jeudi soir à propos de l’intercommunale Publifin et de la société Nethys Paul Furlan (PS), interrogé dans l’émission Jeudi en Prime (RTBF).

L’ex-ministre wallon des Pouvoirs locaux a assuré qu’il n’avait rien à voir avec cette affaire et affirmé que «beaucoup de gens savaient dans le milieu politique liégeois, tous partis confondus», en ce compris Ecolo.

Publifin est une structure plurirégionale qui ne tombait pas sous sa supervision jusqu’en 2015, a relevé M. Furlan, qui a démissionné pour rendre au gouvernement de la sérénité et lui redonner du souffle, ainsi que pour faire en sorte que cette affaire ne soit pas «celle d’un homme».

La gouvernance s’est révélée problématique, principalement chez Nethys, qui est une société privée et qui ne tombe pas sous la tutelle du ministre, note-t-il, condamnant à nouveau «des comportements tout à fait inadmissibles». En outre, le ministre, en charge notamment de 262 communes, n’était pas là pour vérifier que les réunions des comités de secteur tant décriés avaient bien lieu. «Je n’ai reçu ni recours, ni question orale ou parlementaire sur Nethys/Publifin», a-t-il souligné. «Quand on sait que la vice-présidente de Publifin est membre de ma commission et qu’elle soulève l’incompatibilité a posteriori de la présence de mon chef de cabinet... Pourquoi diable ne l’a-t-elle pas fait quand elle était en fonction? », a-t-il ajouté.

Pour lui, le président de Publifin André Gilles et le CEO de Nethys Stéphane Moreau ont eu «le mérite de croire en un projet public». «On se compare avec le secteur privé, or le secteur public n’est pas le privé», nuance Paul Furlan, refusant par ailleurs de «juger avant les juges» sur la place de ces deux hommes au sein du PS.