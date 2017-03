Attentats de Bruxelles: voici le livre qui accuse le gouvernement belge

« Il y a une incompétence du politique, qui n’est plus un serviteur de la population, mais une figure avide d’argent, d’aura et de pouvoir », accuse-t-il. « Les politiciens font de très mauvais choix. La politique néolibérale mise en place accroît les inégalités entre les individus. La justice belge est gravement sous-financée à cause de cette politique », insiste-t-il. « Les services régaliens en pâtissent énormément (NDLR : police, services secrets, sécurité, armée) suite à de nombreuses restrictions de budgets. Ils ne savent plus travailler correctement ».

Philippe Van Vlaenderen pointe également les lacunes du système pénitentiaire. « Il n’est plus perçu comme un moyen de réhabilitation, mais uniquement comme un moyen punitif. On enferme des gens qui ne bénéficient d’aucune rééducation, d’aucun suivi psychologique. Au final, c’est en prison que ces derniers s’insèrent d’avantage dans le banditisme et le terrorisme. Ce qui entraîne la récidive et la surpopulation des prisons. Le cercle vicieux se renferme ainsi », regrette-t-il.

