Allemagne: attaque à la hache à la gare de Düsseldorf, il y aurait au moins 5 blessés (photos+vidéos)

Deux suspects ont été arrêtés, selon un porte-parole de la police qui n’exclut pas que d’autres suspects soient en fuite. Il n’a fourni aucun détail sur l’identité des suspects arrêtés ni sur leurs motivations.

«Des voyageurs ont été blessés à la hache par des assaillants», a-t-il indiqué, ajoutant ne pas savoir «exactement» combien d’agresseurs ont participé à l’attaque. Les blessés ne «sont pas en danger de mort», a précisé le porte-parole.

Le trafic a été entièrement interrompu dans la gare de Düsseldorf. Des hélicoptères et un important dispositif policier ont été déployés aux environs du lieu de l’attaque, a rapporté le site du quotidien Bild.

(AFP)

Les autorités allemandes sont sur le qui-vive en raison de la menace jihadiste pesant sur l’Allemagne, particulièrement depuis l’attentat au camion-bélier en décembre à Berlin (12 morts) revendiqué par le groupe Etat islamique. La mouvance jihadiste a connu ces deux dernières années un essor croissant dans le pays.

Les services de renseignement intérieur estiment à environ 10.000 le nombre d’islamistes radicaux dans le pays dont 1.600 soupçonnés de pouvoir passer à la violence.

Outre l’attaque au camion-bélier sur le marché de Noël de la capitale, l’EI a revendiqué en 2016 un meurtre à Hambourg, un attentat à la bombe (15 blessés) et une attaque à la hache (5 blessés).

