Ath-Rebaix: accroché aux caténaires du chemin de fer, il est sauvé in extremis d'un accident avec un train!

Ce jeudi soir, peu après 20h, une personne ne doit la vie sauve qu’à des automobilistes qui ont eu la présence d’esprit de téléphoner aux secours. Tandis que l’homme s’accrochait aux caténaires du chemin de fer, l’alimentation des rails a pu être coupée, bloquant tous les trains de la ligne 90 qui relie Ath à Lessines, puis Grammont et Denderleeuw.

Les trains de la ligne 90 ont été immobilisés et les navetteurs, pris en charge par des bus.

Il était 20h et quelques minutes, lorsqu’un couple d’automobilistes qui passait à hauteur de Rebaix a repéré une personne suspendue aux caténaires de la ligne 90. Tout de suite, ils ont appelé la police qui a, elle-même, contacté les chemins de fer. Ceux-ci ont coupé sans attendre l’alimentation, immobilisant sur place les trains. L’homme a dès lors pu être sauvé par les pompiers d’Ath qui ont hissé la grande échelle pour le récupérer. L’opération a duré plusieurs dizaines de minutes, mais la personne a pu être sauvée et transportée sans encombre à l’hôpital. On ignore encore les raisons qui ont amené cet homme à se retrouver suspendu.

La piste d’une tentative de suicide n’était pas totalement écartée. Toujours est-il que le train qui relie habituellement Ath à Lessines, Grammont et Denderleeuw s’est retrouvé bloqué, dans les deux sens de circulation. Les navetteurs ont été pris en charge par des autobus des TEC. Suite à cette coupure de l’alimentation, la ligne 90 a été immobilisée. La situation devait revenir à la normale vers 22h. L’homme est un miraculé.