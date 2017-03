Le ministre wallon des Travaux publics, Maxime Prévot, veut continuer à remplacer les feux rouges par des ronds-points

« Chaque type de carrefour a ses avantages et ses inconvénients, mais il est évident qu’en présence d’un carrefour à plus de quatre branches ou pour le carrefour de deux routes principales en rase campagne, le choix s’orientera naturellement vers le sens giratoire ou rond-point », souligne le ministre.

« Par contre, poursuit-il, en ville, le choix s’orientera plus souvent vers une régulation par feux tricolores si l’on veut donner la priorité aux transports en commun à ce carrefour ». En fait, les services de l’administration wallonne évaluent depuis une quinzaine d’années les différents aménagements routiers, dont les carrefours à feux et à ronds-points pour améliorer systématiquement les bonnes pratiques. Les expériences menées à l’étranger permettent aussi d’avoir une meilleure perception des aménagements les plus efficaces au niveau de la sécurité et de la fluidité du trafic. « Il ressort qu’en rase campagne, la fréquence d’accidents aux carrefours à feux est deux fois plus élevée que dans les ronds-points », souligne Maxime Prévot. « Ces différences significatives entre carrefours et ronds-points sont également observées en France, en Norvège et dans d’autres pays ».

