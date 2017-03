Faux, documents détruits ou modifiés... : les accusations choc contre Stéphane Moreau et André Gilles, mais que risquent-ils?

Moreau et Gilles étaient accusés par une « source interne » d’avoir réalisé ou fait réaliser des documents demandés qui n’existaient pas, perquisitions chez Nethys et démission d’André Gilles de la Province… Suivez l’audition de Stéphane Moreau en direct sur notre édition digitale liege.lameuse.be

Dans le pro justicia transmis ce jeudi matin par Christian de Valkeneer, diverses préventions sont énoncées : abus de bien sociaux, faux et usage de faux, et concussion. De quoi s’agit-il et que risquent Moreau et Gilles dans cette histoire ?

En matière de faux, il faut tout d’abord savoir que le faux en écriture publique, c’est-à-dire commis par une personne disposant d’une fonction publique, est puni plus sévèrement que le faux en écriture commis par monsieur et Madame Tout-le-Monde. Pour ces faits, une peine de 5 à 10 ans de prison est prévue par l’article 193 du Code pénal. La concussion, c’est lorsqu’on se fait remettre des fonds alors qu’on n’est pas en droit de les réclamer. La personne qui se rend coupable de ces faits risque jusqu’à 5 ans de prison et d’une amende pouvant grimper jusqu’à 50.000 euros.

Pour l’abus de bien sociaux – c’est-à-dire faire usage des biens d’une entreprise à des fins personnelles et en portant préjudice à cette entreprise – jusqu’à 5 ans de prison de 500.000 euros d’amende sont inscrits dans le Code.

