Près de 600.000 euros par an pour Jean-Sébastien Belle, l'ancien chef de cabinet du ministre Marcourt

Jean-Sébastien Belle, ancien chef de cabinet du ministre wallon de l’Economie, Jean-Claude Marcourt (PS), est actif dans une série d’organismes publics et privés, ses diverses tâches lui permettant de percevoir entre 500.000 et 600.000 euros par an.

Cette fourchette, confirmée à bonne source au quotidien La Libre Belgique (article ce vendredi), correspond au ’coût société’, soit ce que les structures privées et publiques qui recourent à ses services déboursent concrètement à son sujet.

Parmi ses activités, M. Belle est directeur d’une filiale de l’Invest de Mons Borinage (IMBC) (250.000 euros bruts par an), président du conseil d’administration (CA) de la maison mère IMBC et actionnaire à titre privé de l’invest IMBC. Il est en outre président du CA de la Sowalfin, la société publique wallonne appuyant le financement des entreprises (50.000 euros par an). Enfin, il occupe un siège à la présidence de la FN Herstal (130.000 euros par an) et est administrateur de la Sonaca (9000 euros par an au total, en fixe et en variable).

Sur le montant total de ses rémunérations, Jean-Sébastien Belle n’a pas souhaité faire de commentaire.