Europa League: trois joueurs de Genk et un d'Anderlecht dans l'équipe de la semaine (vidéos)

Ally Mbwana Samatta (RC Genk) célèbre son deuxième but contre La Gantoise.

Genk a fait forte impression en battant 2-5 La Gantoise dans le derby belge. Les Limbourgeois sont récompensés avec trois joueurs repris dans l’équipe-type : l’attaquant Ally Mbwana Samatta, auteur d’un doublé, et les milieux de terrain Ruslan Malinovskiy (un but) et Alejandro Pozuelo.

Victorieux 0-1 à l’APOEL Nicosie, Anderlecht compte un représentant dans l’Équipe de la Semaine : le défenseur Uros Spajic, auteur d’un match solide à Nicosie.

#EuropaLeague – l'équipe #UEFA des 8es aller

9⃣ des 11 joueurs sont francophones ou issus de clubs de pays francophones! pic.twitter.com/AowBZQKGYN — L'UEFA (@UEFAcom_fr) 10 mars 2017

> Le Onze de la Semaine :

Gardiens : Yann Sommer (Mönchengladbach)

Défenseurs : Mallo (Celta), Uros Spajic (Anderlecht), Ludwig Augustinsson (FC Kopenhagen)

Milieux de terrain : Alejandro Pozuelo (Genk), Henrikh Mkhitaryan (Manchester United), Corentin Tolisso (Lyon), Ruslan Malinovskiy (Genk)

Attaquants : Alexandre Lacazette (Lyon), Vincent Aboubakar (Besiktas), Mbwana Samatta (Genk).