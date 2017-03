Un temps sec mais nuageux ce week-end: on pourra aller jusqu'à 15 degrés...

Le temps sera sec et ensoleillé malgré quelques champs nuageux vendredi après-midi. Les maxima oscilleront entre 9 et 14 degrés. Durant le week-end, il fera généralement sec mais nuageux avec des maxima allant jusque 15 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Vendredi après-midi, il fera sera sec et ensoleillé avec, localement, des champs nuageux parfois un peu plus nombreux. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 13 voire localement 14 degrés en basse et moyenne Belgique.

Samedi, le soleil dominera le ciel dans l’est du pays. Mais les nuages deviendront rapidement prédominants à partir de l’ouest et le ciel sera alors nuageux mais le temps devrait toutefois rester sec. Les maxima se situeront entre 10 et 15 degrés.

Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Le temps restera à nouveau généralement sec. Quelques gouttes sont possibles très localement. Il fera doux avec des maxima de 10 à 15 degrés.

La semaine prochaine, le temps printanier reste au programme, avec une alternance d’éclaircies et de quelques nuages. Les maxima oscilleront entre 10 et 15 degrés dans le centre, conclut l’IRM.