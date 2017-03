Paris-Nice: Simon Yates surprend les favoris sur le Mur de Fayence, Julian Alaphilippe reste leader (vidéo)

Le Britannique Simon Yates (Orica-Scott) a remporté la 6e étape de Paris-Nice (WorldTour), la première étape de montagne de l’édition 2017, disputée vendredi sur la distance de 193,5 km entre Aubagne et Fayence.

Sorti du groupe de tête à 19 km de l’arrivée, Yates s’est imposé en solitaire avec 17 secondes sur le Colombien Sergio Henao et 26 secondes sur l’Australien Richie Porte.

Quatrième de l’étape à 29 secondes, le Français Julian Alaphilippe (Quick Step Floors) conserve le maillot jaune de leader qu’il porte depuis sa victoire dans la 4e étape, le contre-la-montre du Mont Brouilly, mercredi.

Au général, Alaphilippe compte 36 secondes d’avance sur le Français Tony Gallopin et 46 secondes d’avance sur Henao.

Samedi, le peloton restera en montagne lors de la 7e et avant-dernière étape, qui reliera sur 177 km Nice au col de la Couillole, le point le plus haut de l’histoire de la Course au soleil, à 1678 mètres d’altitude.