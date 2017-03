Affaire Brayan, le petit garçon de 2 ans et demi torturé par ses parents à Mouscron: cinq personnes de la famille renvoyées en correctionnelle (photos)

La mère de Brayan, Gaëlle V., et son compagnon, Miguel D., seront prévenus de faits de torture et de traitement inhumain. Ils encourent une peine de dix à quinze ans de prison sans compter les circonstances aggravantes retenues contre eux, à savoir les coups portés à un mineur par des personnes ayant autorité sur lui et l’incapacité permanente.

L’enfant, hospitalisé durant plusieurs mois, aurait gardé des séquelles physiques et neurologiques irréversibles des sévices subis durant sept mois.

La grand-mère maternelle de Brayan et deux hommes proches de la famille ont également été renvoyés devant le tribunal pour non-assistance à personne en danger.

L’affaire a éclaté en juillet 2013 quand Gaëlle V. s’est présentée avec son fils aux urgences à Mouscron. Les médecins ont constaté des traces de coups et de brûlures sur le corps du petit garçon, alors âgé de deux ans et demi. Une instruction avait été ouverte et le magistrat instructeur avait placé la mère et le beau-père de l’enfant sous mandat d’arrêt. Ils ont été libérés depuis par la chambre des mises en accusation et l’enfant a été placé.

La date du procès n’a pas encore été fixée.