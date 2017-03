Le tueur d'un enfant arrêté en Allemagne avoue aussi un autre meurtre: il a tué un homme de 68 coups de couteau

Interpellé à l’issue de trois jours de cavale, Marcel Hesse, 19 ans, était recherché depuis mardi pour le meurtre présumé de son petit voisin dont le corps lardé de 52 coups de couteau avait été retrouvé dans la cave du suspect à Herne (ouest). Présenté par les policiers comme un «solitaire» et un «accro à l’ordinateur et aux jeux vidéos», il avait posté sur internet une vidéo dans laquelle il se vantait du crime, avant de prendre la fuite.

Les enquêteurs ont souligné qu’il n’y avait «aucun indice» plaidant dans le sens d’un crime de nature sexuelle.

Pendant son audition, il s’est montré bavard mais «glacial» et «sans émotions» : il a reconnu avoir tué l’enfant ainsi qu’un homme de 22 ans chez lequel il avait passé la nuit de mardi à mercredi, a déclaré devant la presse Klaus-Peter Lipphaus, qui dirige l’enquête de police.

« Appelez la police, je suis recherché »

Selon les éléments fournis par le suspect, sa deuxième victime a été tuée pour avoir découvert que Marcel Hesse était recherché pour le meurtre d’un enfant. Le fugitif l’a poignardé à 68 reprises, a dit M. Lipphaus.

Marcel Hesse, qui a passé deux jours reclus dans l’appartement avec le corps, a fini par mettre le feu, avant de se livrer à la police.

Selon le site internet du journal Bild, le suspect était entré jeudi soir dans un restaurant de sa ville en criant : «Appelez la police, je suis recherché !».

Désir de mort

Après son interpellation, il avait mis les enquêteurs sur la piste d’un appartement qu’il venait d’incendier et dans lequel un corps sans vie a donc été retrouvé. Pour expliquer ces deux crimes, il a mis en avant sa frustration après le rejet de sa candidature pour entrer dans l’armée allemande ainsi que la peur de perdre son accès à internet en raison d’un prochain déménagement, et donc de ne plus pouvoir jouer aux jeux vidéos.

C’est «l’impossibilité de pouvoir jouer» en ligne qui l’aurait conduit lundi à deux tentatives de suicide infructueuses, a dit M. Lipphaus. «C’est à la suite de ces deux échecs», a-t-il confié aux enquêteurs, qu’il a décidé de «devenir un meurtrier», a ajouté le policier. «Il a agi par désir de mort», a de son côté résumé le procureur de Dortmund, Danyal Maibaum.