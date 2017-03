Coup de tonnerre à Liège: Willy Demeyer quitte la présidence du PS liégeois et met fin à son mandat de député à la Chambre

Il vient de l’annoncer aux délégués du PS réunis ce soir à Liège : « Chers camarades, je remets entre vos mains le mandat de président de la Fédération liégeoise du PS. Et dans le prolongement de cette première décision, je vous annonce que je mettrai fin anticipativement à mon mandat de député pour le mois de juin. »

La surprise était totale. L’assemblée a été parcourue par un frémissement. Le fameux « Club des Cinq » à la tête de la première fédération socialiste du pays vient de perdre une troisième tête.

Willy Demeyer explique que « la situation est grave et complexe. Notre parti est en danger et, par voie de conséquence, les plus humbles, dont notre vocation est de les défendre, sont aussi menacés. Face à la tourmente, les défis sont nombreux. Il faut rendre la parole et le premier rôle aux militants. Il faut poser des actes et en revenir aux pratiques anciennes où un mandat de premier plan ne laisse pas de temps pour s’investir dans la vie de la fédération. »

Avec MM. Gilles et Moreau, M. Demeyer est l’un des 5 politiques à régner sur la puissante fédération liégeoise du PS en compagnie du député-bourgmestre de Seraing, Alain Mathot, et du ministre wallon de l’Economie, Jean-Claude Marcourt.

