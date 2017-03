Foire du livre de Bruxelles: EnjoyPhoenix youtubeuse et romancière (vidéo)

Ce vendredi en milieu d’après-midi, lorsque nous l’avons rencontrée dans le centre-ville de Bruxelles, ses fans étaient déjà sur le pied de guerre depuis midi à l’autre bout de la ville pour attendre la star beauté de Youtube. C’est dire à quel point l’aura de Marie Lopez plus connue sous le pseudonyme « EnjoyPhoenix » dépasse les frontières de sa France natale.

« J’ai des fans absolument partout et mon but est de venir les rencontrer partout, ce n’est pas parce que j’habite en France que je dois me restreindre à ça », explique la jeune femme. Il y a deux ans elle avait attiré environ 3.000 personnes au point de faire de l’ombre à l’ouverture de l’Apple Store de Bruxelles. « J’avais reçu un accueil de fou et les gens étaient tous hyper gentils, il y avait une bonne ambiance qui m’avait plu et du coup j’avais trop hâte de revenir à Bruxelles », poursuit-elle.

Son interview complète à lire dans la nouvelle édition digitale de La Capitale.