Frédéric Pierre risque 2 ans avec sursis: l'ancien Diable rouge avait percuté mortellement Madia Strusi, qui revenait d'avoir fait ses courses de Noël

Le 20 décembre 2014 à Fexhe-le-Haut-Clocher, l’ancien Diable rouge et joueur du Standard Frédéric Pierre percutait mortellement Madia Strusi, qui revenait d’avoir fait ses courses de Noël. Une peine de 2 ans avec sursis a été requise contre lui ce vendredi.

Le tribunal de police a examiné, ce vendredi, le dossier de Frédéric Pierre, 43 ans, de Perwez, ancienne star du ballon rond poursuivi pour un accident de la circulation ayant causé la mort de Madia Strusi, une mère de famille domiciliée à Remicourt et âgée de 58 ans. Il était aux environs de 19h30, le 20 décembre 2014. La victime circulait à vitesse normale sur une voie prioritaire. Elle avait le coffre rempli de cadeaux pour ses deux filles et son petit-fils… Rien ne peut lui être reproché, a répété la substitut Fossoul. Elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment.

Il n’a pas vu le « stop »

Frédéric Pierre était quant à lui de retour vers son domicile après une journée entière à jouer aux fléchettes électroniques dans le cadre d’un tournoi organisé à Flémalle. Il ne connaissait pas le coin, a-t-il expliqué. Il avait enregistré son adresse dans le GPS, et il s’était retrouvé à rouler sur des voies qu’il n’avait jamais empruntées de sa vie. Il n’avait pas vu les panneaux de signalisation lui indiquant qu’il devait céder le passage. Il n’avait pas non plus vu le panneau « Stop » placé juste avant le croisement. Il a poursuivi sa route tout droit, à 70 km/h, sur une route rendue glissante par la pluie.

