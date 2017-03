Commission Publifin: les députés se quittent partagés sur la prestation de Stéphane Moreau

La confirmation du montant des rémunérations du patron de Nethys est enfin intervenue. Le refus de le dévoiler «cristallisait les frustrations», constate Jean-Luc Crucke (MR). Outre la séparation indispensable entre direction d’une entreprise publique et mandat politique, on doit pouvoir travailler pour une entreprise publique à des salaires même conséquents, mais ceux annoncés sont inacceptables, confirme le réformateur.

« Un homme intelligent »

M. Crucke s’est montré satisfait de pouvoir débattre du projet industriel une fois ce point évacué. «On a enfin affaire à quelqu’un qui décide dans ce groupe, et c’est un homme intelligent. C’est le jour et la nuit (avec les précédents auditionnés), voici quelqu’un qui assume sa responsabilité, qui porte une stratégie, tandis que les trois autres (les administrateurs Gilles, Pire et Drion, ndlr) protégeaient leurs rémunérations».

A ses yeux, il apparaît clair que le rôle attribué aux comités de secteur et la décision sur leurs rémunérations vient du CA et d’André Gilles (PS) en particulier, à la manœuvre dès 2006. Ce n’est pas évident en revanche pour Patrick Prévot (PS). Pour ce dernier, on ne sait toujours pas qui a désigné les membres ni fixé les rémunérations, même si M. Moreau renvoie aux fédérations des partis. «J’ai peur que cela ne reste une question sans réponse concrète au terme de la commission». Et si la responsabilité des administrateurs semble engagée, «on ne leur a pas facilité la vie non plus». Le modèle a beau être vertueux, il est tellement enchevêtré qu’il n’offre plus de transparence. Dans ces conditions, «le contrôle public est rendu plus difficile, même si ce n’était peut-être pas l’objectif premier».

Pour Stéphane Hazée (Ecolo), une série d’éléments ont bien été clarifiés par l’audition de M. Moreau, notamment par rapport au pouvoir décisionnel des trois fédérations de parti (PS, MR et cdH). Mais il est difficile à ses yeux de croire que le bourgmestre d’Ans limitait son action politique à sa commune, comme il l’a affirmé.

« Plus d’indépendance »

Le député vert voit par ailleurs une «déconnexion complète (du patron de Nethys) dès qu’on parle d’argent et de pouvoir». Il relève que M. Moreau bénéficiait déjà d’une rémunération de 350.000 euros en 2008 lorsque la structure était encore une intercommunale. Il dénonce aussi une culture de l’"entre-soi": alors que M. Moreau avait assuré que les dirigeants du groupe étaient choisis pour leurs compétences par un chasseur de tête, le même Stéphane Moreau a reconnu que pour lui, c’était André Gilles qui l’avait déniché. Et à son tour, c’est Stéphane Moreau qui a déniché le secrétaire général Gil Simon. «Si le système dysfonctionne, c’est aussi parce que les gens n’ont plus leur indépendance pour rappeler la règle», conclut Stéphane Hazée.

« Comités de secteur : nul »

Dimitri Fourny (cdH) s’est montré satisfait d’avoir obtenu une vue d’ensemble sur un véritable projet industriel. Mais est-ce vraiment le rôle d’une intercommunale recourant à des moyens publics, demande-t-il. Des questions sur les flux financiers entre le pôle énergie et le pôle télécommunications restent suspendues à la promesse des notes ultérieures ; la marge tarifaire qu’a prise Publifin sur les tarifications à l’égard de RESA pose encore question ; d’importants montants de révisorat en 2014-2015 ne sont pas encore expliqués. «On sent que toutes les cartes ne sont pas encore sur la table.»

Quant aux comités de secteur, «nul, zéro! M. Moreau dit qu’il n’a rien à voir avec eux. Pourtant il proposait déjà en 2010 un comité télécom (qui sera institué en 2013). Il impute la seule responsabilité de la démarche au politique. C’est étonnant pour un top manager de ne pas avoir d’avis juridique par rapport à un Code de la démocratie locale qu’il pratiquait par ailleurs en tant que bourgmestre.»