Schaerbeek: spectaculaire incendie place Verboekhoven, au moins une personne intoxiquée

Un important feu de toiture s’est déclaré samedi vers 13heures, avenue Maréchal Foch, autour de la place Verboekhoven à Schaerbeek, a indiqué samedi Pierre Meys, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord précise que le feu est sous contrôle depuis 14h et qu’une personne légèrement intoxiquée par les fumées a été emmenée à l’hôpital. La circulation des trams 55 et 92 est perturbée, a encore ajouté la porte-parole de la Stib An Van hamme.

Les pompiers sont sur place. L’origine de l’incendie n’a pas encore été déterminée. La police a bloqué les rues avoisinantes par mesure de sécurité.

La circulation du tram 92 est suspendue entre la gare de Schaerbeek et le dépôt, dans les deux sens. Le rétablissement d’un tram sur deux via une déviation est en cours de mise en place. La ligne de tram 55 est également interrompue dans les deux sens entre les arrêts Liedts et Paix. Des bus navettes sont d’ores et déjà mis à disposition.