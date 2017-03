Présidentielle française: Jean-Marie Le Pen parraine sa fille Marine, malgré leurs différends

M. Le Pen a été exclu du Front national en août 2015 notamment pour la réitération de propos sur les chambres à gaz, qualifiées de « détail » de l’histoire de la Seconde guerre mondiale.

La cour d’appel a récemment confirmé sa condamnation à 30.000 euros d’amende pour ces propos. M. Le Pen compte former un pourvoi en cassation.

M. Le Pen a néanmoins été réintégré le 17 novembre en tant que président d’honneur du parti par une décision de justice.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a en effet validé l’exclusion en août 2015 de M. Le Pen en tant que membre du parti qu’il a cofondé, mais jugé qu’il en restait néanmoins président d’honneur et qu’il devait à ce titre pouvoir accéder à ses locaux et exercer les prérogatives liées à sa fonction honorifique – participation aux instances dirigeantes, etc.

Le cofondateur du FN en 1972 entretient par ailleurs le doute sur son soutien politique à sa fille pour l’élection-reine, à laquelle il a, outre ce parrainage, prêté via son micro-parti Cotelec.

Il se réunit avec ses alliés samedi à Rungis pour avancer sur les questions des législatives et a publié vendredi matin une plateforme de propositions politiques pour attribuer le label des « Comités Jeanne », sa nouvelle formation, aux candidats aux législatives qui le demanderaient.