Italie : un homme de 45 ans brûlé vif en pleine rue durant la nuit en Sicile (vidéo)

Les faits se sont produits peu après minuit. Les voisins du monastère des frères capucins sous le porche duquel le sans-abri avait trouvé refuge ont été alertés par ses cris, mais quand les pompiers sont arrivés, il n’y avait plus rien à faire : l’homme de 45 ans était décédé de ses brûlures.

Il s’agirait d’un homicide, et la chasse à l’homme est en cours dans toute la ville, indique la Repubblica. Il semblerait que la victime se soit disputée, quelques heures avant son décès, avec un homme. Un marchand de fruits et sa famille ont été interrogés par la police et des bidons ont été saisis pour les comparer à celui qui a été utilisé pour bouter le feu à la victime.

La Reppubblica s’est également procuré la vidéo de cet acte horrible. Elle est disponible ici. Attention, celle-ci est particulièrement choquante.