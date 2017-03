PS liégeois: Frédéric Daerden favori pour succéder à Willy Demeyer

Les socialistes liégeois sont sortis assez souriants des deux longues réunions auxquelles ils avaient été conviés ce samedi matin à 11h.

Deux réunions qui avaient deux objectifs : lancer la procédure pour désigner un nouveau président et, d’autre part, acter la démission de toutes les instances de la fédération. Ce qui veut dire que les trois vice-présidents, Isabelle Simonis, Alain Mathot et Frédéric Daerden sont aussi démissionnaires. De même que les membres du comité exécutif et du comité fédéral.

Le nouveau président des socialistes liégeois sera connu le 29 avril prochain. De manière à ce que le traditionnel cortège du Premier Mai puisse se dérouler dans les rues de la Cité ardente avec un président tout neuf.

À l’heure actuelle, un seul affiche ses intentions. Il s’agit de Jean-Pierre Hupkens, l’actuel échevin liégeois de l’Urbanisme, un proche de Willy Demeyer.

Mais Frédéric Daerden paraît quand même, à ce jour, pouvoir jouer le rôle de favori.

> La réaction de Frédéric Daerden et notre dossier complet sur les remous au PS liégeois dans notre édition dominicale 7 Dimanche, disponible gratuitement dans les commerces ouverts ce dimanche, ainsi que sur notre nouvelle édition digitale de La Meuse Liège, à lire gratuitement durant un mois.