Michel Nihoul se confie: "Mon plus grand regret? Ne pas avoir sauvé les enfants"

Aujourd’hui âgé de 75 ans, Michel Nihoul a accepté de se confier sur l’affaire qui a ému la Belgique voici 20 ans : l’affaire Dutroux. L’homme, d’abord accusé d’avoir des liens avec des réseaux pédophiles et Marc Dutroux, a finalement été libéré définitivement en 2005 après une condamnation à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs et pour trafic de drogue. Il a ensuite bénéficié d’un non-lieu dans le cadre de l’affaire Dutroux devant la cour d’assises d’Arlon.

« Quand j’ai été libéré, je me suis dit : ‘C’est bon, c’est fini’. Mais ça ne se passe pas comme ça. On voulait me tuer », explique l’homme, qui n’a rien oublié de cette longue histoire. « Mon plus grand regret ? Ne pas avoir sauvé les enfants », confie-t-il encore. « Et je vais vous dire, il n’y a pas un jour où je ne pense pas à cette affaire. Je ris mais parfois, c’est pour ne pas pleurer ».

L’homme est encore reconnu dans la rue, et les menaces fusent parfois. Mais l’homme reste ferme : « Face à face, ils ne me disent rien. C’est toujours par-derrière. Je sors seul, je vais dans les grandes surfaces. Évidemment, tout le monde me regarde encore. »

Aujourd’hui, Michel Nihoul reste à Zeebruges, et poursuit ses activités pour l’ASBL Adheh, une association pour « la défense et l’honneur des êtres humains ».