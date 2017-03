L'IRM confirme les prévisions de Luc Trullemans: il va faire jusqu'à 18 degrés la semaine prochaine!

Le temps sera ensoleillé avec quelques voiles d’altitude dimanche après-midi et des maxima compris entre 12 et localement 17 degrés sous un vent modéré de sud-est, indique l’IRM dans ses prévisions de la mi-journée.

Lundi soir et la nuit suivante, de larges éclaircies alterneront avec quelques passages nuageux. De la brume pourra également se former en de nombreux endroits. Les minima varieront de -3 degrés en Hautes-Fagnes à + 3 degrés dans le centre et avoisineront les 7 degrés à la mer sous un vent faible à modéré de nord-ouest.

Le premier jour de la semaine sera assez ensoleillé mais une bande nuageuse traversera lentement le pays d’ouest en est. Une goutte de pluie n’est d’ailleurs pas exclue localement mais le temps restera le plus souvent sec. Les maxima varieront de 11 degrés en Hautes-Fagnes à 14 degrés dans le centre. Le vent sera d’abord faible puis modéré, de nord-ouest à nord.

Mardi, le temps, influencé par une zone anticyclonique qui s’étend des Açores au massif Alpin, sera sec et calme sous un vent faible à modéré d’ouest à sud-ouest. Les maxima varieront de 12 degrés en Haute Ardenne à 18 degrés ailleurs, en passant par 14 degrés à la mer.

Mercredi et jeudi, nous resterons sous l’influence de l’anticyclone qui nous garantira un temps calme et sec avant le retour des nuages en fin de semaine. Le temps deviendra variable et venteux avec pas mal de pluie le week-end. Les températures s’établiront autour des 10 degrés.