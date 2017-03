Un spectaculaire accident fait cinq blessés, ce dimanche matin, sur le ring à hauteur de Waterloo

Un spectaculaire accident impliquant six personnes s’est produit ce dimanche matin, vers 5h, à Waterloo ! Les pompiers de Braine-l’Alleud et de Wavre ont été appelés pour une intervention sur le R0 à hauteur du Knokke Out, la célèbre boîte de nuit locale. Les hommes du jeu se sont rendus sur place et ont constaté que deux véhicules étaient impliqués dans un accident. Un chauffeur circulait seul lorsqu’il a percuté un autre véhicule contenant cinq personnes. On déplore cinq blessés, ceux qui se trouvaient dans la voiture percutée, dont deux graves. Néanmoins, en milieu de matinée, leurs jours ne semblaient heureusement plus en danger.