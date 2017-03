Damien Marcq et les Carolos ambitieux après la qualification des Zèbres pour les PO1 : "On veut être européens"

Mehdi Bayat, administrateur délégué : « Je suis très ému, mais je ne pouvais pas imaginer d’autre issue aujourd’hui. En Playoffs 1 tout est possible : on sait qu’une équipe de Charleroi qui joue libérée peut être dangereuse. »

Felice Mazzù, entraîneur : « C’est à la fin du film que l’histoire va commencer, et elle commence maintenant. C’est bien, on avait besoin d’un point, on l’a conquis. On était plus dans la gestion, mais on voit que le groupe a acquis de la maturité. Maintenant on va jouer plus libérés, car de nouveau on ne nous attend pas. On fera les PO1 à fond, pour essayer de conquérir la meilleure place possible.

(à propos de son exclusion en tribunes) C’est sur l’émotion, je n’ai rien dit de mal, j’ai simplement tapé dans une bouteille qui était à côté de moi. »

Mario Notaro, entraîneur adjoint : « On a eu beaucoup de mérite à tenir. Ce point est d’autant plus important que Lokeren a fait un bon match. Un petit quelque chose s’est passé chez nous. On va aborder les Playoffs 1 avec un autre été d’esprit, pour faire du mieux possible. »

Damien Marcq, défenseur : « Le principal c’est d’y être, mais on va essayer d’hausser notre niveau de jeu. Cela montre l’état d’esprit du groupe, c’est l’accomplissement de toute une saison. On va faire ces Playoffs 1 comme on a fait le championnat : ce ne sera pas pour faire de la figuration. On veut être européens. »

Jordan Remacle, milieu de terrain : « Dans 2/3 ans, on ne retiendra que les équipes en Playoffs 1, et pas la manière. »