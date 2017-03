Anderlecht est le principal bénéficiaire du nouveau règlement: il a déjà son ticket européen en poche

À égalité mais pas tout à fait au départ de la 30e et ultime journée de la saison régulière de la Jupiler Pro League de football, Anderlecht, qui recevait Waasland-Beveren et l’a écrasé 3-0, ne pouvait espérer dépasser Bruges sur la ligne d’arrivée qu’en cas de faux pas du Club à domicile contre Saint-Trond.

Un scénario peu probable mais qui s’est quand même produit. Les Trudonnaires ont en effet ouvert la marque contre toute attente par Steven De Petter à la 38e minute au Jan Breydel, pendant que d’autres jaunes et bleus, ceux de Waasland-Beveren, étaient plus respectueux de la hiérarchie au Stade Constant Van den Stock et courbaient l’échine sous les coups de boutoir de Massimo Bruno (3e, 1-0), Lukasz Teodorczyk (son 20e but à la 36e, 2-0), et Kara Mbodji (41, 3-0).

Mais ce n’est pas la première fois que les Blauw en Zwart se sortent les tripes en deuxième mi-temps pour renverser une situation de ce genre à la cravache, et l’on crut bien que ce serait encore le cas dimanche lorsque le marquoir afficha 2-1 grâce à Hans Vanaken (52e) et Claudemir (58).

Mais Pieter Gerkens se mit en tête de gâcher la fête à la 84e (2-2), Michel Preud’Homme regagnant le vestiaire furieux en donnant un grand coup de botte.

Déjà champion de la saison régulière en 2010, 2011, 2012 et 2013, Anderlecht avait ensuite chaque fois raflé le titre, sauf en 2011 (Genk). Deuxième derrière le Standard en 2014, il avait quand même ensuite été champion. Le Club Bruges avait fini premier mais pas champion en 2015 (La Gantoise), puis en 2016, et champion.

Dimanche, Bruges a néanmoins battu un de ses records en marquant au moins un but pour la 56e fois consécutive à domicile, depuis un score de forfait (5-0) infligé à Zulte Waregem le 18 mai 2014. C’est Vanaken, de la tête, qui a eu cet honneur. La précédente série de 55 matches avait été alignée entre le 21 août 1985 et le 18 septembre 1988.

Le champion de la saison régulière, c’est donc le RSC Anderlecht. Son avantage est double. Le Sporting a statistiquement le plus de chances de conserver la pole position pour de bon au terme des dix journées des POI et, plus concrètement, il a déjà en poche, et pour la première fois selon le nouveau règlement, son billet pour le 3e tour préliminaire de l’Europa League.