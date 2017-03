Felice Mazzù exclu de la zone neutre lors de Lokeren-Charleroi: le parquet propose une semaine de suspension, le coach carolo pourrait manquer la première journée des PO1

La proposition de sanction est tombée : Felice Mazzù pourrait ainsi être suspendu du 29 mars au 4 avril, en plus d’une amende de 400 euros, et ainsi louper la première journée des Playoffs 1, qui aura lieu le week-end du 31 mars, 1 et 2 avril.

