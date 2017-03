Otan: la Belgique dans le peloton de queue des dépenses de défense

En 2016, la Belgique n’a consacré, selon une estimation non encore définitive, que 0,91% de son Produit intérieur brut (PIB) aux «dépenses de défense» - une notion recouvrant à la fois le budget de la Défense et les pensions des militaires. Cette proportion est stable par rapport à 2015 mais en recul par rapport aux années précédentes. Elle était de 1,16% en 2009, de 1,08% en 2010, de 1,05% en 2011 et 2012, 1,01% en 2013 et de 0,97% en 2014.

Et avec un montant de 3,908 milliards d’euros de dépenses de défense en 2016, contre 3,803 milliards en 2015, cela représente une légère hausse de 0,4% d’une année à l’autre, indique un document intitulé «Données économiques et financières concernant la défense de l’Otan» contenu dans le rapport annuel présenté lundi par le secrétaire général de l’Alliance, Jens Stoltenberg.

Au sein de l’Otan, sur les 27 pays disposant d’une armée - l’Islande n’en possède pas - seuls cinq alliés atteignent le seuil des 2% requis (les Etats-Unis, avec 3,61%, la Grèce avec 2,36%, la Pologne avec 2,01%, le Royaume-Uni avec 2,17% et l’Estonie avec 2,18%), indique le rapport de l’Otan.

Lundi encore, M. Stoltenberg a une nouvelle fois réclamé plus d’efforts de la part des Etats membres qui n’atteignent pas la norme des 2%, tout en soulignant que la tendance à la baisse des budgets militaires avait cessé dans la plupart des pays.