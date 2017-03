Les vélos Merckx ont perdu 5,7 millions €: la société fondée par le «Cannibale» ne va pas bien

Le 28 mars 1980, il y a donc bientôt 37 ans, Eddy Merckx créait sa propre société de fabrication de vélos. Deux ans plus tôt, le 17 mai 1978, le plus grand sportif belge de tous les temps avait mis un terme à sa fabuleuse carrière. Les « Cycles Eddy Merckx » avaient vu le jour dans une aile de sa ferme, à Meise. Le « Cannibale » voulait produire les meilleurs vélos de course au monde. Mais près de 37 ans plus tard, l’entreprise, revendue depuis à l’ancien patron du groupe Palm, ne se sporte pas au mieux...

