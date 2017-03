Herstal: l'escroc propose d'échanger de la monnaie pour 200€ au frituriste puis... s'enfuit avec ses frites et l'argent!

Le vol à l’échange : une technique vieille comme le monde, mais qui fait visiblement toujours des émules. À Herstal, un frituriste vient d’en faire les frais. Sébastien Rossi a perdu 200 euros en une fois et il n’est pas le seul…

En 2013, un escroc liégeois avait mis au point une méthode redoutable, fatale à des dizaines de commerçants de la région. Il se présentait dans leur boutique, et prétendait être un collègue ou l’ami d’un commerçant de la même rue. Visiblement doté d’un bagout exceptionnel, il demandait alors un petit service : de la monnaie en billets de 5 et de 10 euros, pour des montants qui pouvaient atteindre 500 euros, promettant bien sûr de ramener l’argent quelques minutes plus tard. Ce qu’il ne faisait évidemment pas… Il avait été appréhendé après plusieurs récidives.

Visiblement, ça n’a pas calmé le gaillard. Vendredi dernier, avec une méthode quasi similaire, il a arnaqué un frituriste de Herstal. « C’est ce qu’on appelle un vol à l’échange », explique Sébastien Rossi, gérant de R’Stal Frites.

