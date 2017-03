Des trains plus rapides et plus nombreux: voici la nouvelle idée de la nouvelle patronne de la SNCB

Des trains plus rapides, avec des temps de trajet jusqu’à dix minutes plus courts, voilà l’une des principales idées de Sophie Dutordoir, la nouvelle patronne de la SNCB, officiellement nommée depuis seulement une semaine.

Une entreprise plus moderne et un voyageur plus heureux : voilà le leitmotiv de la nouvelle patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir (54 ans), qui vient de prendre ses fonctions et nourrit de grandes ambitions pour la société de transports, selon des informations de nos confrères du « Nieuwsblad ». Elle va donc présenter le nouveau plan de transport, qui sera mis en route à partir du 10 décembre prochain.

