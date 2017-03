Retour inattendu (et violent) de la neige: le blizzard s'abat sur l'est des Etats-Unis

Après un hiver inhabituellement clément, le blizzard baptisé «Stella» par le service de la météo nationale devrait se traduire par des rafales pouvant atteindre 96 km/h, augmentant le ressenti de froid et le manque de visibilité. La neige devait atteindre 61 cm à New York.

Le service de la météo a émis une alerte au blizzard pour 24 heures, à partir de lundi minuit (4H GMT mardi). Les régions les plus touchées sont celles de New York, du New Jersey, de Philadelphie et du sud du Connecticut, où vivent quelque 19 millions de personnes. Mais des chutes de neige étaient attendues depuis la Caroline du Nord jusqu’à l’Etat septentrional du Maine, en passant par Washington.

La première rencontre entre Donald Trump et Angela Merkel, qui était prévue mardi à la Maison Blanche, a ainsi été reportée à vendredi.

Cerisiers en fleur

Et la floraison des cerisiers de la capitale fédérale, une attraction que les touristes viennent traditionnellement admirer par centaines de milliers, pourrait être compromise à 90%, selon l’administration des parcs nationaux.

Donald Trump, qui fait face à la première grosse tempête de sa présidence, a cependant assuré que le gouvernement était fin prêt à affronter cette tardive offensive hivernale. «Espérons que ce ne sera pas aussi terrible que certains le prévoient. C’est généralement le cas», a-t-il ajouté, en invitant la population à suivre les conseils des autorités.

Eviter les déplacements

Plus de 6.800 vols ont déjà été annulés, dont plus de 2.300 à destination ou au départ des seuls aéroports de New York, JF Kennedy, La Guardia et Newark, selon le service FlightAware qui recense retards et annulations. Les aéroports de Washington, Philadelphie, Boston et, dans une moindre mesure, Chicago, où la neige est déjà tombée lundi, étaient aussi touchés.

Une alerte aux inondations a également été diffusée le long des côtes. Et des pannes de courant n’étaient pas exclues.

Dans tous les Etats concernés, les habitants avaient pour consigne de rester chez eux et d’éviter tout déplacement inutile, surtout en voiture. Ceux qui prendraient le volant malgré tout étaient invités à se munir de chaînes, d’une pelle, de couvertures et de lampes de poche, et à faire le plein.

Après des températures printanières

Comme ce fut le cas lors du blizzard Jonas des 22-23 janvier 2016, qui avait vu tomber un record de près de 70 cm de neige en 24 heures sur Central Park et fait 18 morts à travers la côte Est, certains habitants avaient fait des provisions lundi pour ne pas avoir à sortir le lendemain.

L’hiver s’apprête donc à faire un retour en force alors que plusieurs journées de températures printanières ont été enregistrées sur le nord-est des Etats-Unis ces dernières semaines et que les petites robes d’été ont commencé à remplacer les tenues d’hiver dans les vitrines des grands magasins.