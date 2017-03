Le Consortium 12-12 lance un appel aux dons pour faire face à «la plus grande catastrophe humanitaire depuis 1945»

Le Consortium 12-12 a lancé mardi un appel national ("Famine 12-12") pour aider les victimes de la famine qui sévit au Soudan du Sud et risque de surgir en Somalie, au Yémen et au Nigeria. «Au total, 20 millions de personnes y sont aujourd’hui menacées de malnutrition sévère. Selon les Nations unies, cette catastrophe humanitaire est la pire depuis 1945», indique le consortium dans un communiqué.

La crise alimentaire en cours est causée par des conflits armés, des facteurs climatiques et la pauvreté extrême. Actuellement, la famine a été déclarée dans une région du Soudan du Sud mais le Yémen, le Nigeria et la Somalie sont sur le point de basculer.

«L’action se concentre sur ces quatre pays les plus fortement touchés. Mais, si les fonds récoltés le permettent et l’évolution des besoins le justifie, elle pourrait s’étendre à des pays voisins (Ethiopie, Ouganda, Kenya, Tchad et Niger), où les pénuries alimentaires sont également à un niveau très alarmant», ajoute Erik Todts, porte-parole du consortium, cité dans le communiqué.

Un appel aux dons est lancé en faveur des victimes et l’organisation souligne que des initiatives s’imposent également sur le terrain politique et diplomatique.

Les membres du Consortium 12-12 rassemble Caritas International, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité, Plan Belgique et Unicef Belgique.