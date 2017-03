Voici ce que coûte chaque jour l'hébergement d'une personne illégale dans un centre fermé

L’information a été récemment révélée au Moniteur Belge. Le montant alloué à l’hébergement, au séjour et aux soins de santé des personnes illégales vivant dans nos centres fermés est passé de 187,5 € à 192 € .

« Cette augmentation est due à l’indexation », explique-t-on à l’Office des Étrangers. C’est soixante et quelques euros de plus que le coût moyen d’un prisonnier. « À la différence près que nous prenons en charge beaucoup plus de choses que pour les prisonniers », précise la porte-parole du service.

