Kevin De Bruyne ambitieux avant d'affronter Monaco en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions : "On veut des trophées"

Le stade Louis II accueille mercredi soir (20h45) un huitième de finale retour de la Ligue des champions de football dont tout le monde espère qu’il sera aussi spectaculaire que la manche aller : Manchester City - AS Monaco 5-3 !

Enfin presque tout le monde. Les joueurs, et ceux de City en particulier, se contenteraient en effet volontiers d’un score beaucoup plus modeste, mais à leur avantage au total des deux matches. Un nul, par exemple.

C’est du moins le cas de Kevin De Bruyne qui n’en fait pas mystère, il rêve comme tous ses équipiers d’atteindre et de gagner «au moins une fois», la finale de la célèbre coupe aux grandes oreilles.

«Quand on arrive dans un club comme Manchester City, c’est d’abord et précisément pour cela», explique-t-il en effet sur le site internet officiel du club mancunien. «On veut des trophées, et c’est aussi ce que les gens attendent de nous».

Cela semble pour le moment un peu compromis en Premier League où le bleu azur acccuse 10 longueurs de retard sur le blue londonien de Chelsea, mais beaucoup moins en FA Cup, où Arsenal ne sera a priori pas favori de la demi-finale du 22 avril à Wembley.

Et le chemin est certes encore long mais praticable, en Ligue des Champions. L’équipe de Pep Guardiola a en effet au moins autant de chances que celle de Leonardo Jardim, si pas plus, de se qualifier pour les quarts mercredi.

De Bruyne, dont le rôle plus défensif implique moins d’éclat sur le terrain, mais autant d’efficacité, que la saison dernière, ne s’en formalise pas. «De tempérament je suis un joueur plutôt offensif», admet-il, «mais si je peux être utile à l’équipe plus bas sur le terrain, il n’y a aucun souci. Ce qui compte avant tout c’est l’équipe, dont les succès qu’on espère tous nous permettront plus tard de dire qu’on a gagné au moins une fois la Ligue des Champions dans sa carrière...», conclut-il.

Le capitaine Vincent Kompany qui ne devrait lui pas jouer, fait néanmoins partie du groupe et s’entraîne normalement avec ses équipiers.