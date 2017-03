Six policiers blessés lors de l'expulsion d'une famille à Jemeppe-sur-Sambre pour un loyer impayé: voici ce qu'il s'est passé

Rédaction en ligne

Une expulsion a mal tourné ce mardi matin à la rue du Bois à Moustier-sur-Sambre (Jemeppe-sur-Sambre). Huit policiers ont été appelés en renfort et se sont heurtés à la violence des occupants de l’habitation. Six policiers ont été blessés à divers degrés au cours de l’intervention. Deux adultes et un mineur ont été privés de liberté.