Perturbations sur le rail entre Bruxelles et Louvain en raison d'un accident de personne

La circulation ferroviaire entre Bruxelles et Louvain est perturbée mardi soir en raison d’un accident de personne survenu vers 20h à Zaventem. Le trafic est interrompu entre Zaventem et Haren-Sud, annonce la SNCB.

Les trains directs entre Bruxelles et Louvain sont déviés via Brussels Airport et reprennent leur trajet normal à hauteur de Nossegem. Des déviations ont également été mises en place via Malines et Muizen, tandis que des bus navettes ont été mis en service.