Charles Michel raconte son 22 mars 2016, un an après les attentats de Bruxelles: "J'ai vite vérifié que mon fils était à l'école" (vidéo)

Le Premier ministre Charles Michel (MR) a accepté de se confier sur la terrible journée du 22 mars 2016, qui restera gravée dans la mémoire des Belges comme celle des attentats de Bruxelles. À l’aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek, 32 personnes ont perdu la vie dans ces attaques terroristes.

Un an plus tard, le Premier ministre raconte comment il a vécu cette longue journée autour de la capitale : « La veille, on avait arrêté nos travaux budgétaires à la moitié de la nuit. Je m’apprêtais à repartir de Wavre. J’allais monter dans la voiture quand j’ai eu deux appels simultanés de Jacqueline Galant et de Jan Jambon. Ils m’annonçaient une explosion à l’aéroport de Zaventem. Immédiatement, j’ai pensé à un acte terroriste. Puis Jan Jambon m’a dit que c’était probablement un acte kamikaze. On ne parlait alors que d’un terroriste ».

