Eden Hazard et Thibaut Courtois bientôt au Real Madrid? Leur équipier de Chelsea Diego Costa relance les rumeurs!

Eden Hazard et Thibaut Courtois de nouveau ensemble en Espagne ?

Les rumeurs envoyant Thibaut Courtois et Eden Hazard au Real Madrid ne sont pas nouvelles, mais les déclarations de leur coéquipier en club Diego Costa sont venues renforcer celles-ci : selon l’attaquant espagnol de Chelsea, les chances de voir les deux Diables rouges rejoindre l’Espagne cet été sont suffisamment grandes pour s’en inquiéter.

La saison est encore loin d’être finie, mais à Stamford Bridge, le mercato estival n’a jamais semblé aussi proche après les propos tenus par Diego Costa ce mardi. Interrogé par la radio espagnole Cope, l’attaquant de Chelsea a évoqué son avenir personnel mais également celui de ses coéquipiers belges, Eden Hazard et Thibaut Courtois. « Ce sera dur pour Chelsea si le Real Madrid signe Hazard et Courtois. Eden est énorme, c’est un top joueur. Le Real Madrid et Barcelone peuvent essayer de l’acheter à tout moment. Si l’un des deux frappe à votre porte, vous devez y réfléchir. C’est normal qu’ils le veuillent mais j’espère qu’il restera. »

Bien qu’il ne souhaite en aucun cas le départ de l’un ou de l’autre, Diego Costa reconnaît que concernant le gardien des Diables rouges, rejoindre la Maison blanche serait une formidable opportunité. « Le Real Madrid a besoin d’un gardien comme Courtois », estime l’ancien attaquant de l’Atlético Madrid.

