La Belgique est le 4e pays où on fait le plus la grève selon l'institut allemand WSI, nos voisins français sont 1ers

En moyenne annuelle, les grèves ont fait perdre en Belgique 71 jours de travail par 1.000 travailleurs entre 2006 et 2015, selon l’institut allemand WSI. La Belgique occupe la 4e place des pays où l’on arrête le plus le travail.

La France occupe la première place (123 jours perdus), suivie par le Danemark (122) et le Canada (79).

Avec à peine deux jours de travail perdus par 1.000 travailleurs entre 2006 et 2015, la Suisse et l’Autriche sont deux pays alpins où la grève n’est pas dans la culture des travailleurs. D’autres états comme les Pays-Bas (8 jours), les USA (7) et la Pologne (5) sont des pays peu touchés par ce type d’actions.

Les Allemands sont en grève 20 jours par année.

La Grèce et l’Italie ne tiennent plus de statistiques et ne font donc pas partie du classement de l’institut allemand.