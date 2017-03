Pour Luc Trullemans, profitez-en: ce jeudi, une dernière journée printanière, puis après...

Dès vendredi il fera nettement plus frais sous un ciel de plus en plus menaçant et il pleuvra même copieusement samedi.

Comme prévu ce jeudi sera bel et bien la dernière journée printanière de cette belle série avec encore beaucoup de soleil et des températures entre 13 et 16° en Ardenne et sur le bord de mer et jusqu’à 17 ou 18° en plaine.

A partir de vendredi le vent virera vers l’ouest et prendra de la force avec des pointes de 40 à 60 km/h. Il nous plongera dans un air océanique avec plus de nuages et peut-être localement déjà quelques gouttes de pluie.

Nous perdrons 4 à 6 degrés avec, le matin, des minima entre 2 et 6° et, l’après-midi, des maxima ne dépassant plus 7 à 10° en Ardenne et 10 à 12° dans les autres endroits. A cours de la nuit de vendredi à samedi et samedi toute la journée nous subirons le passage d’un système pluvieux assez actif qui donnera 10 à 15 l/m² de la côte au centre du pays et 20 à 35 l/m² sur le sud-est et l’est des régions.

Pour dimanche il n’y aura que peu ou pas de soleil avec encore des pluies observées plus particulièrement sur la Campine et le relief ardennais. Le vent d’ouest prendra encore de la vigueur et des rafales de 45 à 65 km/h seront possibles sur le sud et de 65 à 75 km/h sur le nord du pays.

Les températures resteront quasi les mêmes avec une fourchette de 7 à 13° selon l’altitude. Le vent se calmera lundi prochain et il fera sec mais encore nuageux avec seulement l’une ou l’autre éclaircies pouvant donner 2 heures d’ensoleillement pendant la journée.

La nuit et en matinée il fera 4 à 9° et l’après-midi nous noterons encore environ 12° en plaine. Une nouvelle zone de pluie se rapprochera du pays dans le courant de la journée de mardi avec encore et toujours un ciel souvent nuageux et vraisemblablement la possibilité de quelques petites pluies en soirée.

Pour le reste de la semaine le vent devrait nous venir de secteurs compris entre l’ouest et le nord nous maintenant dans un air où les températures resteront proches des valeurs de saison c’est-à-dire entre 8 et 13° selon les régions. De petites pluies ou averses seront encore probables et nous devrions toutefois avec des périodes de soleil donnant environ 3 heures d’ensoleillement pour mercredi prochain et 5 heures de soleil pour vendredi prochain.