De nouvelles dents aux frais du contribuable: Marc Dutroux est méconnaissable

Cela fait des mois, si pas des années, que Marc Dutroux, 60 ans, se plaint de l’état de ses dents. Le SPF Justice est obligé de soigner correctement les détenus, mais dans les faits, on sait que ce n’est pas en prison qu’on est le mieux soigné. En plus de cela, à la prison de Nivelles où Dutroux est incarcéré, il y a eu des problèmes de dentistes pendant tout un temps. « L’un des anciens dentistes a fait plus de mal que de bien, nous dit une source interne à la prison. À un point tel que des détenus préféraient être soignés à l’extérieur à leurs frais, que gratuitement par le dentiste de la prison. À cette époque, le remède préconisé c’était d’arracher les dents malades… De nombreux détenus faisaient abcès sur abcès ».

On ignore si cela est arrivé à Marc Dutroux mais l’on sait en tout cas qu’il a perdu une bonne partie de ses dents lors de ses 20 années d’incarcération. Certaines racines qui subsistaient se sont même infectées, provoquant de vives douleurs. Le monstre de Marcinelle a longtemps affiché un sourire édenté et a dû faire une croix sur les steaks. Il ne pouvait plus manger que des aliments moulus ou mous (crèmes, poisson…).

Tout cela, c’était avant l’arrivée d’un nouveau dentiste. Il y a un an, un dentiste roumain a repris la dentisterie de la prison de Nivelles en main, à la satisfaction de tous. L’autre élément qui a joué en faveur de Dutroux, c’est l’arrivée de son nouvel avocat, Me Bruno Dayez. « J’ai exigé de la prison que Marc Dutroux reçoive les soins nécessaires, comme y ont droit tous les autres détenus ». Et ça paie. Après sa coupe de cheveux, Marc Dutroux s’est donc fait refaire plusieurs dents, des pivots avec couronne. La prison prend en charge les soins médicaux et dentaires des détenus. Pas les prothèses. On ignore qui a payé les nouvelles dents de Dutroux, lui qui gagne 0,75 € de l’heure pour ses travaux de nettoyage.

