Le tunnel de Cointe a été rouvert à la circulation

Alors que quatre accès au tunnel de Cointe (Liège) sont restés fermés jusqu’en milieu de matinée, la circulation est désormais rétablie normalement dans ce tunnel, a indiqué jeudi en milieu de matinée Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico, gestionnaire de l’infrastructure.

Dans le cadre des travaux d’entretien trimestriels, le tunnel de Cointe a été complètement fermé à la circulation dans la nuit de mercredi à jeudi. A l’heure de rendre le tunnel accessible aux véhicules, vers 6h00, un problème technique a entraîné le maintien de la fermeture. «On a profité de cette fermeture nocturne pour modifier certains scénarios de signalisation mais un problème technique est survenu et cela aurait empêché de mettre en oeuvre l’activation des panneaux en même temps en cas d’accident», précise la porte-parole de la Sofico.

Dès lors, pour des raisons de sécurité, il a été décidé de ne rouvrir le tunnel que sur une bande, dans les deux sens, dans les zones d’approche, à savoir à hauteur d’Embourg et d’Ans. Plusieurs accès sont restés fermés jusqu’en milieu de matinée, à savoir Guillemins et Val-Benoît en direction du Luxembourg ainsi que Belle-île et Val-Benoît en direction de Bruxelles. Jeudi en milieu de matinée, la porte-parole de la Sofico signalait qu’une solution technique avait permis de rétablir une circulation normale dans le tunnel de Cointe.

Ces fermetures ont généré d’importants embarras de circulation vers le réseau secondaire et le centre-ville de Liège, en particulier à l’heure de pointe matinale.