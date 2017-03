Le témoignage accablant d'une syndicaliste chez Publifin: "La directrice traite le personnel de branleurs de mouches... "

Les syndicats de l’intercommunale Publifin ont décrit jeudi devant la commission d’enquête Publifin du parlement wallon une direction méprisante, sous la coupe du patron de Nethys Stéphane Moreau, et peu soucieuse du maintien de l’emploi et des statuts publics.

Christine Planus (CGSP, syndicat socialiste) a rappelé le conflit social qui a paralysé trois semaines le site d’Ans de Tecteo (future Publifin) en 2009 pour s’opposer à une restructuration. A l’époque, Stéphane Moreau, bourgmestre d’Ans, avait interdit les rassemblements de plus de trois personnes sur la voie publique, «un conflit d’intérêts manifeste», selon la syndicaliste.

Des 1.300 agents présents dans l’ALE en 2003 (électricité et Télédis), on est aujourd’hui arrivé à 880 agents dans Publifin (ALE, ALG, câblos wallons), ce qui s’est traduit par un recours important à la sous-traitance, par exemple pour le placement de compteurs et compteurs à budget, a détaillé la représentante du personnel. Elle a énuméré les pertes d’avantages statutaires encourues au fil des ans, malgré l’obtention du retour aux 36 heures/semaine.

Mme Planus a décrit la directrice générale de Publifin, Bébédicte Bayer, comme étant sous la coupe de Stéphane Moreau. «C’est lui qui décide, d’ailleurs elle lui téléphone en séance» pour prendre des informations. Pour justifier son salaire, Mme Bayer avait assuré gagner moins à la minute que l’ouvrier le moins payé de l’intercommunale. Ces propos sont d’une «indécence terrible» quand on sait que cet ouvrier gagne 1.836 euros après 20 ans d’ancienneté, a commenté Christine Planus.

Elle décrit la directrice, dont le témoignage devant la commission est attendu dans la journée, comme particulièrement irrespectueuse envers le personnel. «Il faut savoir qu’elle traite le personnel de Publifin de ’branleurs de mouches’».

La syndicaliste ignorait les rémunérations pratiquées dans les comités de secteur, ainsi que les rémunérations du management. Elle a souligné le paradoxe de voir Stéphane Moreau, mandataire socialiste, défendre un modèle «ultra-libéral» et «des valeurs qui ne sont pas de gauche» à ses yeux. L’intercommunale n’est plus qu’une coquille vide prête à mourir, s’est-elle désolée.